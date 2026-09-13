Se viene una intensa tormenta este 13 de septiembre: 48 horas seguidas de lluvias y ráfagas de viento de 60 kilómetros por hora

Se viene la una intensa tormenta este 13 de septiembre:48 horas seguidas de lluvias y ráfagas de viento de 60 kilómetros por hora

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Las condiciones meteorológicas volverán a complicarse en distintas regiones de Colombia este domingo 13 de septiembre, con lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes vientos que podrían marcar el cierre del fin de semana.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) anticipó la continuidad de las precipitaciones en el occidente del país, mientras que también podría registrarse un incremento de las lluvias sobre sectores de la Amazonía y la Orinoquía.

El panorama se produce después de un sábado también marcado por precipitaciones en numerosos departamentos, por lo que distintas zonas atravesarán dos jornadas consecutivas con lluvias y condiciones de inestabilidad. El avance de la onda tropical número 48 favorece el incremento de la nubosidad, las precipitaciones y la actividad eléctrica.

Además, en medio de este escenario de inestabilidad, las ráfagas de viento podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora en algunas zonas.

¿Dónde lloverá más este domingo 13 de septiembre?

De acuerdo con el último comunicado especial del IDEAM, el domingo será la jornada con mayores acumulados de precipitación a nivel nacional durante todo el fin de semana.

Las lluvias más significativas, algunas acompañadas de actividad eléctrica, se concentrarán en sectores del sur de Sucre, Córdoba y Bolívar, el Catatumbo en Norte de Santander y el nororiente de Santander.

También se esperan precipitaciones importantes en amplias zonas de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Casanare, Vichada, Meta, Guainía, Guaviare, Caquetá, Vaupés y Amazonas.

¿En qué regiones habrá menos probabilidades de lluvia?

El panorama será diferente en Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y sectores del oriente de Valle del Cauca y Nariño, donde se espera una baja probabilidad de precipitaciones.

Se viene una intensa tormenta este 13 de septiembre: 48 horas seguidas de lluvias y ráfagas de viento de 60 kilómetros por hora IDEAM

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominará el tiempo seco, aunque el organismo no descarta algunas lluvias de baja intensidad sobre la isla de San Andrés y cayos cercanos.

El IDEAM también mantiene especial atención sobre distintas zonas del país por la persistencia de las precipitaciones. Algunas cuencas que aportan al río Atrato permanecen en alerta roja por probabilidad de crecientes súbitas, mientras existen alertas por movimientos en masa en departamentos como Chocó y Antioquia.