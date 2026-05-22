El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta dirigida a un sector de la población argentina ante el avance de un tormentón que provocará fuertes lluvias, acompañadas de descargas y posible caída de granizo.

El pronóstico del tiempo anticipa una semana cargada de lluvias, con el momento más crítico en la noche del lunes 25 de mayo. Se esperan tormentas eléctricas con acumulaciones de hasta 5 mm y humedad del 100% durante esa franja horaria.

El pronóstico del tiempo anticipa una semana cargada de lluvias, con el momento más crítico en la noche del lunes 25 de mayo. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

El sistema de mal tiempo arranca desde el sábado 23 y se extiende hasta el martes 26 , con distintas intensidades. La presión atmosférica cae de forma sostenida a lo largo de esos días, pasando de 1023 hPa el sábado a 1017 hPa el lunes.

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El lunes 25 de mayo es el día más comprometido de la semana. La mañana arranca con lluvia débil y vientos del NE a 9 km/h. La tarde continúa en la misma línea y la noche escala a tormenta eléctrica con 5 mm acumulados y humedad del 100%.

La temperatura máxima ese día alcanzará los 24°C, lo que favorecerá la actividad convectiva y el desarrollo de tormentas.

Madrugada : parcialmente nuboso, vientos E a 9 km/h.

Mañana : lluvia débil, 90% de humedad.

Tarde : lluvia débil, vientos N a 13 km/h.

Noche: tormenta eléctrica, 5 mm, 100% de humedad.

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El sábado 23 comienza con lluvia débil en la madrugada y cielo cubierto por la tarde. La máxima es de 20°C y la humedad se mantiene entre 73% y 100% según la franja.

El domingo 24 ofrece una leve mejoría con cielo parcialmente nuboso en la tarde, sin precipitaciones. El martes 26 continúa con lluvia en la madrugada —1 mm acumulado— y mejora recién hacia la noche con cielo despejado.

Sábado 23: lluvia débil, máx. 20°C, mín. 11°C

Domingo 24: parcialmente nuboso, máx. 23°C, sin lluvias

Martes 26: lluvia débil en madrugada, mejora por la tarde

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El miércoles 27 marca el inicio de la recuperación con nubes y claros y sin precipitaciones. El jueves 28 es el día más despejado de toda la semana: cielo limpio en todas las franjas y mínima que baja hasta 9°C.

El fin de semana del 29 y 30 de mayo se mantiene estable, con alternancia de nubes y claros y temperaturas máximas de 24°C.