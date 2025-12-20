Un fenómeno astronómico excepcional ya tiene fecha confirmada y promete captar la atención de científicos y aficionados de todo el mundo. Este evento que provocará varios minutos de oscuridad plena en regiones específicas del planeta y que no volverá a repetirse en las próximas décadas.

La duración extraordinaria de este eclipse lo convierte en uno de los acontecimientos celestes más relevantes de la era moderna, tanto por su impacto visual como por las condiciones astronómicas que lo hacen posible.

¿Cuándo será el eclipse solar más largo del siglo?

El eclipse solar total tendrá lugar el 2 de agosto de 2027. Durante ese día, la Luna cubrirá completamente el disco solar y proyectará su sombra sobre la superficie terrestre durante un lapso que podría superar los seis minutos, una duración muy superior al promedio habitual de este tipo de fenómenos.

En la mayoría de los eclipses solares totales, la fase de oscuridad suele extenderse entre dos y tres minutos. En este caso, las condiciones orbitales permitirán duplicar ese tiempo, lo que lo convierte en un récord dentro del siglo XXI.

¿Por qué este eclipse tendrá una duración récord?

La duración excepcional se explica por una combinación poco frecuente de factores astronómicos. El alineamiento entre la Tierra, la Luna y el Sol será casi perfecto, y la Luna se encontrará en un punto de su órbita relativamente cercano a la Tierra.

Esta situación hace que el satélite natural se perciba apenas más grande desde nuestro planeta, lo que le permite cubrir completamente al Sol durante más tiempo. A esto se suma la curvatura terrestre y la trayectoria de la sombra lunar, que prolongan el período de totalidad en determinadas regiones.

¿En qué lugares podrá verse el eclipse solar total?

El eclipse solar total será visible en regiones puntuales del planeta, donde el Sol quedará completamente oculto por la Luna durante varios minutos. El punto más privilegiado será Luxor, en Egipto, donde se registrará la mayor duración del fenómeno.

Además, la totalidad podrá observarse en:

El norte de África.

Algunas zonas del Medio Oriente.

Sectores del sur de Europa, como Gibraltar.

En estas áreas, el día se transformará momentáneamente en una noche breve, con un descenso notable de la luz solar.

¿Qué se verá en el resto del mundo durante el eclipse?

Fuera de la franja de totalidad, el fenómeno se manifestará como un eclipse solar parcial. En estas regiones, solo una parte del Sol será cubierta por la Luna.

Si bien el eclipse parcial también resulta un espectáculo llamativo, no alcanza el impacto visual de la totalidad, que es la fase en la que el cielo se oscurece casi por completo y pueden observarse fenómenos asociados como el descenso de la temperatura ambiente.

¿Habrá otros eclipses solares antes de 2027?

Antes del eclipse de agosto de 2027 se producirán otros eventos astronómicos, aunque ninguno con una duración comparable. En febrero de 2026, por ejemplo, tendrá lugar un eclipse solar anular.

En ese caso, la Luna se verá ligeramente más pequeña que el Sol, dejando visible un anillo luminoso alrededor del disco solar, pero sin generar oscuridad total.

¿Cómo se produce un eclipse solar total?

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Aunque el Sol es unas 400 veces más grande que la Luna, también se encuentra aproximadamente 400 veces más lejos, lo que hace que ambos cuerpos se vean de un tamaño similar desde la superficie terrestre.

Cuando esta alineación es exacta y la Luna cubre por completo el disco solar, se produce un eclipse solar total. Durante esos minutos, la luz del día disminuye de forma abrupta y el entorno experimenta una oscuridad inusual en pleno día, uno de los espectáculos naturales más impactantes que pueden observarse desde la Tierra.