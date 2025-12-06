Sale menos de $ 27 millones, tiene todo el confort y gasta muy poca nafta: el auto más barato de Argentina

El mercado automotor argentino cerró el año con movimientos clave en los precios de los autos 0 km, luego de haber registrado modificaciones en la cantidad de ventas acumuladas a nivel anual.

Ese ajuste produjo cambios en el ranking de los autos más económicos del país, donde el modelo más barato sigue siendo uno de los citycars importados de Brasil.

Con un precio actualizado de $26.510.000, el Renault Kwid se mantiene como el modelo más económico del mercado. A pesar del incremento del 3,5% respecto a noviembre, continúa siendo la opción más accesible para quienes buscan un 0 km económico, eficiente y de bajo consumo.

Se ofrece en dos versiones con el mismo valor, Iconic bitono y Outsider, ambas importadas de Brasil. El Renault Kwid es un citycar liviano, ideal para la ciudad y con costos de mantenimiento reducidos. Su consumo contenido y su equipamiento racional lo posicionan como el favorito en tiempos de presupuesto ajustado.

Muy cerca aparece el Fiat Mobi, que ahora cuesta $26.643.000, con una suba del 1,6%. También llega desde Brasil y se ofrece solo en versión Trekking. Su producción está orientada principalmente a planes de ahorro, lo que limita su volumen de ventas tradicional.

Por su parte, entre los vehículos cero kilómetro del mercado argentino aparecen modelos como el Fiat Argo, Fiat Cronos, Chevrolet Onix y el popular Toyota Yaris, que es uno de los más vendidos en el año.

Los autos más baratos de Argentina

Renault Kwid : $26.510.000

Fiat Mobi : $26.643.000

Hyundai HB20 : $27.600.000

Fiat Argo : $29.774.000

Fiat Cronos : $30.467.000

Citroën C3 VTi Feel : $30.790.000

Chevrolet Onix / Onix Plus : $30.887.900

Peugeot 208 Active : $30.890.000

Citroën Basalt VTi Live : $31.670.000

Toyota Yaris XS: $32.473.000

Qué características tiene el Renault Kwid

En cuanto a las prestaciones mecánicas, tecnológicas y de confort, el Renault Kwid cuenta con las siguientes características dentro de su ficha técnica:

