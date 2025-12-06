Sale menos de $ 27 millones, tiene todo el confort y gasta muy poca nafta: el auto más barato de Argentina

El mercado automotor argentino cerró el año con movimientos clave en los precios de los autos 0 km, luego de haber registrado modificaciones en la cantidad de ventas acumuladas a nivel anual.
Ese ajuste produjo cambios en el ranking de los autos más económicos del país, donde el modelo más barato sigue siendo uno de los citycars importados de Brasil.
Este es el auto más barato de Argentina
Con un precio actualizado de $26.510.000, el Renault Kwid se mantiene como el modelo más económico del mercado. A pesar del incremento del 3,5% respecto a noviembre, continúa siendo la opción más accesible para quienes buscan un 0 km económico, eficiente y de bajo consumo.
Se ofrece en dos versiones con el mismo valor, Iconic bitono y Outsider, ambas importadas de Brasil. El Renault Kwid es un citycar liviano, ideal para la ciudad y con costos de mantenimiento reducidos. Su consumo contenido y su equipamiento racional lo posicionan como el favorito en tiempos de presupuesto ajustado.
Muy cerca aparece el Fiat Mobi, que ahora cuesta $26.643.000, con una suba del 1,6%. También llega desde Brasil y se ofrece solo en versión Trekking. Su producción está orientada principalmente a planes de ahorro, lo que limita su volumen de ventas tradicional.
Por su parte, entre los vehículos cero kilómetro del mercado argentino aparecen modelos como el Fiat Argo, Fiat Cronos, Chevrolet Onix y el popular Toyota Yaris, que es uno de los más vendidos en el año.
Los autos más baratos de Argentina
- Renault Kwid: $26.510.000
- Fiat Mobi: $26.643.000
- Hyundai HB20: $27.600.000
- Fiat Argo: $29.774.000
- Fiat Cronos: $30.467.000
- Citroën C3 VTi Feel: $30.790.000
- Chevrolet Onix / Onix Plus: $30.887.900
- Peugeot 208 Active: $30.890.000
- Citroën Basalt VTi Live: $31.670.000
- Toyota Yaris XS: $32.473.000
Qué características tiene el Renault Kwid
En cuanto a las prestaciones mecánicas, tecnológicas y de confort, el Renault Kwid cuenta con las siguientes características dentro de su ficha técnica:
- Motor: naftero 1.0 SCe de 3 cilindros
- Potencia: 66 CV
- Torque: 93 Nm
- Caja: manual de 5 velocidades
- Tracción: delantera (FWD)
- Consumo promedio: uno de los más bajos del segmento
- Dirección: asistida eléctricamente
- Suspensión delantera: tipo McPherson
- Suspensión trasera: eje rígido con brazo tirado
- Frenos: discos adelante y tambores atrás
- Airbags: 4 de serie (frontales + laterales)
- Control de estabilidad (ESP): sí
- Pantalla multimedia: 8” con Android Auto y Apple CarPlay
- Baúl: 290 litros
- Tanque de combustible: 38 litros
- Peso: aproximadamente 760 kg
- Dimensiones: compacto, ideal para ciudad
- Equipamiento destacado: cámara de retroceso, sensores, anclajes ISOFIX, apertura remota