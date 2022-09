Roger Federer se retira del tenis: cuánto dinero ganó en el circuito ATP y de cuánto es su fortuna

Tras ganar 103 títulos ATP en su carrera profesional, Roger Federer finalmente decidió dejar de lado la raqueta y se retiró del tenis. A los 41 años, el suizo le puso fin a su profesión, luego de que varias lesiones lo dejaran afuera de las canchas. Su último partido había sido el 7 de julio de 2021, al disputar el torneo de Wimbledon.

A causa de no haber participado en ningún torneo oficial por puntos, por más de un año, finalmente Federer había quedado afuera del ranking ATP. Esto se dio por primera vez desde que comenzó a competir en este deporte, hace 25 años.

Entre sus hitos más destacados está el de haber ganado un total de 20 Grand Slams y de haber permanecido durante 310 semanas consecutivas como el número 1 del mundo. De ahí el apodo, "Su Majestad".

¿Quién fue Roger Federer en el ranking ATP?

La fortuna de Federer asciende, aproximadamente a los u$s 800.736.000. Tan solo en el último tiempo ganó 93 millones, divididos 7 en premios y 86 en publicidad y patrocinios, según la revista de rankings Forbes.

¿Cuánto dinero ganó Roger Federer en el circuito ATP?

En torneos ATP ganó u$s 130.143.000. Sumado a eso, Roger acumuló u$s 100 millones más por ser patrocinado por la marca japonesa de ropa deportiva Uniqlo. Además, de la marca de zapatillas On Running toma el 3% de las acciones.





Roger Federer se retiró luego de acumular varias lesiones durante el último año . La lesión es un problema de meniscos en sus rodillas. "Después de realizarme las pruebas cuando volví a casa, se determinó que me había roto los meniscos", había dicho en 2016.

"Mi rodilla derecha me estaba molestando desde hace un tiempo y decidí someterme a una cirugía artroscópica en Suiza" , comentó luego en 2020. Luego de eso, Roger solo disputó 14 partidos en total.

¿Cuándo se retira Roger Federer?

Finalmente, Federer va disputar su último partido el domingo 25 de septiembre en el Laver Cup, que es una competición del Team 8, promocionada por el suizo. El torneo no oficial se jugará el fin de semana del 23 al 25 de septiembre. Pese a que no acumula puntos, la competición tendrá este año el condimento especial de ser la despedida del gran maestro del tenis mundial.

"En los últimos tres años se presentaron desafíos en forma de lesiones y operaciones. Trabajé duro para regresar a una forma plena competitiva pero también me di cuenta que las capacidades y limitaciones de mi cuerpo me enviaron un mensaje que últimamente está más que claro".

Ranking ATP septiembre 2022

1 Carlos Alcaraz 6,74 2 Casper Ruud 5,85 3 Rafael Nadal 5,81 4 Daniil Medvedev 5,065 5 Alexander Zverev 5,04 6 Stefanos Tsitsipas 4,81 7 Novak Djokovic 3,57 8 Cameron Norrie 3,55 9 Andrey Rublev 3,39 10 Hubert Hurkacz 3,355 11 Jannik Sinner 3,2 12 Taylor Fritz 3,055 13 Felix Auger-Aliassime 2,95 14 Pablo Carreño Busta 2,51 15 Matteo Berrettini 2,36 16 Marin Cilic 2,345 17 Diego Schwartzman 2,11 18 Karen Khachanov 1,99 19 Frances Tiafoe 1,94 20 Nick Kyrgios 1,78 21 Roberto Bautista Agut 1,76 22 Alex de Miñaur 1,745 23 Grigor Dimitrov 1,73 24 Denis Shapovalov 1,64 25 Daniel Evans 1,42 26 Borna Coric 1,405 27 Francisco Cerundolo 1,394 28 Alejandro Davidovich Fokina 1,38 29 Tommy Paul 1,375 30 Lorenzo Musetti 1,367 31 Holger Rune 1,365 32 Gael Monfils 1,345 33 Miomir Kecmanovic 1,28 34 Maxime Cressy 1,253 35 Botic Van de Zandschulp 1,233 36 Nikoloz Basilashvili 1,21 37 Sebastian Baez 1,205 38 Reilly Opelka 1,185 39 Aslan Karatsev 1,13 40 Albert Ramos Viñolas 1,07 41 Filip Krajinovic 1,01 42 John Isner 1,005 43 Andy Murray 1 44 Alexander Bublik 985 45 Alex Molcan 971 46 Jack Draper 961 47 Adrian Mannarino 956 48 Tallon Griekspoor 955 49 Sebastian Korda 940 50 Jenson Brooksby 937 51 Emil Ruusuvuori 921 52 Oscar Otte 875 53 Benjamin Bonzi 851 54 Yoshihito Nishioka 827 55 Fabio Fognini 817 56 Joao Sousa 816 57 Jaume Munar 814 58 Pedro Cachin 813 59 Arthur Rinderknech 805 60 Marcos Giron 791 61 Ilya Ivashka 775 62 David Goffin 770 63 Jiri Lehecka 766 64 Lorenzo Sonego 755 65 Thiago Monteiro 748 66 Laslo Djere 747 67 Pedro Martínez 745 68 Brandon Nakashima 744 69 Alejandro Tabilo 741 70 James Duckworth 717 71 Federico Coria 700 72 J.J. Wolf 692 73 Roberto Carballés Baena 689 74 Soon Woo Kwon 681 75 Daniel Elahi Galán 677 76 Constant Lestienne 677 77 Jiri Vesely 674 78 Hugo Dellien 671 79 Richard Gasquet 663 80 Bernabé Zapata Miralles 660 81 Thanasi Kokkinakis 655 82 Quentin Halys 642 83 Cristian Garín 640 84 Corentin Moutet 635 85 Hugo Gaston 634 86 Mackenzie McDonald 631 87 Marc-Andrea Huesler 611 88 Chun-hsin Tseng 594 89 Tomas Martin Etcheverry 593 90 Alexei Popyrin 584 91 Marton Fucsovics 580 92 Dusan Lajovic 571 93 Nuno Borges 568 94 Taro Daniel 564 95 Hugo Grenier 564 96 Daniel Altmaier 554 97 Jason Kubler 545 98 Mikael Ymer 540 99 Norbert Gombos 540 100 Juan Pablo Varillas 534