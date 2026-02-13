Las hornallas son el lugar de la cocina que más suciedad acumula, ya que los fierros acumulan restos de comida y grasa. Estas zonas se convierten en un foco de bacterias y hongos que atraen cucarachas e insectos. Por suerte, existe un simple truco con vinagre que permite dejar las superficies impecables y no necesita de productos químicos. Las soluciones naturales para la limpieza del hogar son cada vez más populares, ya que no ocupan productos químicos que pueden generar alergias. El vinagre, al contener ácido acético, es uno de los mejores aliados para disolver residuos grasos y aflojar la suciedad incrustada. En la misma línea, es ideal para limpiar las zonas en donde quedan capas pegajosas de grasa y es ideal para eliminar las manchas oscuras superficiales y recuperar el brillo de las tapas metálicas. Otro de sus beneficios es la capacidad de eliminar las bacterias gracias a sus propiedades antimicrobianas leves. Quienes deseen utilizar el vinagre en la limpieza de las hornallas solo deberán seguir los siguientes pasos: