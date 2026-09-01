Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Antes de poner las milanesas a freír, muchas personas recomiendan prestar atención al estado de la sartén.

Los restos de aceite, grasa y comida de preparaciones anteriores pueden quedar adheridos y afectar la limpieza del utensilio.

Una alternativa casera consiste en rociar un poco de vinagre blanco sobre la sartén fría antes de volver a utilizarla. La acidez del producto puede ayudar a aflojar determinados residuos y facilitar su eliminación.

¿Para qué sirve rociar vinagre en la sartén?

El principal objetivo del truco es facilitar la limpieza antes de cocinar. El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que puede ayudar a desprender restos de grasa y suciedad liviana.

Esto puede resultar especialmente útil cuando la sartén quedó con residuos de aceite o alimentos después de una preparación anterior.

Sin embargo, el vinagre no reemplaza el detergente ni el lavado habitual. Se trata de un recurso complementario para ayudar a aflojar la suciedad.

Cómo aplicar el truco antes de hacer las milanesas

El procedimiento es sencillo y no requiere productos especiales:

Esperar a que la sartén esté completamente fría. Retirar cualquier resto de comida o aceite. Rociar una pequeña cantidad de vinagre blanco sobre la superficie. Dejar actuar durante unos minutos. Pasar una esponja o paño adecuado para retirar los residuos. Enjuagar y secar bien la sartén. Recién después, utilizarla para preparar las milanesas.

De esta manera, la superficie queda limpia antes de incorporar el aceite y comenzar la cocción.

El error que hay que evitar con el vinagre

Aunque el vinagre es popular para limpiar distintas superficies de la cocina, no conviene aplicarlo sobre una sartén caliente.

El contacto de un líquido frío con una superficie muy caliente puede generar salpicaduras y vapor, además de representar un riesgo de quemaduras.

También es importante tener en cuenta el material de la sartén. En utensilios de hierro fundido, por ejemplo, el uso frecuente de sustancias ácidas puede afectar el curado de la superficie.

Por eso, el truco debe utilizarse con moderación y siempre como complemento de la limpieza, no como sustituto del lavado.

¿El vinagre mejora la cocción de las milanesas?

No. El objetivo de este método no es conseguir una milanesa más crocante ni modificar su sabor.

La finalidad es limpiar y preparar la sartén antes de cocinar, especialmente cuando quedaron restos de grasa o suciedad de usos anteriores.

Una vez que la superficie fue limpiada, enjuagada y secada correctamente, se puede agregar el aceite y comenzar a cocinar las milanesas como de costumbre.