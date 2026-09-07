Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

La pava es uno de los elementos que más se utilizan en los hogares argentinos, especialmente a la hora de preparar el mate.

Sin embargo, el contacto constante con el agua puede provocar que con el tiempo aparezcan sarro, manchas y residuos minerales en su interior.

Para evitar que estas acumulaciones se vuelvan difíciles de remover, existe un truco casero sencillo y económico que utiliza un ingrediente habitual de la cocina: el vinagre blanco.

¿Para qué sirve poner vinagre en la pava?

El vinagre blanco contiene ácido acético, una sustancia que puede ayudar a aflojar depósitos minerales acumulados sobre determinadas superficies.

En el caso de la pava, el principal objetivo es combatir el sarro, que aparece por los minerales presentes en el agua y puede formar una capa blanquecina en las paredes o en el fondo del recipiente.

Con una limpieza periódica, el vinagre puede ayudar a desprender estos residuos y facilitar su posterior eliminación. Este método también puede ser útil para reducir algunos olores que quedan después del uso frecuente.

Cómo limpiar la pava con vinagre paso a paso

El procedimiento es sencillo y requiere pocos elementos. Para realizarlo correctamente, se recomienda:

Vaciar la pava y retirar cualquier resto de agua. Colocar una mezcla de agua y vinagre blanco en el interior, en cantidad suficiente para cubrir las zonas donde haya sarro. Calentar la mezcla si se trata de una pava apta para este procedimiento. Apagar el fuego y dejar que la solución actúe durante unos minutos. Vaciar el contenido y retirar los residuos que se hayan desprendido. Enjuagar varias veces con agua limpia antes de volver a utilizar la pava.

En caso de que la acumulación de sarro sea importante, puede ser necesario repetir el procedimiento hasta conseguir que la superficie quede limpia.

¿Por qué recomiendan tanto este truco casero?

Uno de los principales motivos es que el vinagre blanco es económico, fácil de conseguir y versátil.

Su acidez permite actuar sobre determinados depósitos minerales sin necesidad de recurrir a productos de limpieza especializados.

El sarro se forma principalmente cuando los minerales presentes en el agua se van depositando sobre una superficie después de numerosos ciclos de calentamiento.

Por eso, las pavas que se utilizan diariamente pueden acumularlo con mayor rapidez.