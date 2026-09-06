El vinagre blanco es uno de los productos caseros más utilizados para limpiar y desinfectar el baño.

Remojar las hornallas en vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos

El vinagre blanco ha evolucionado a lo largo del tiempo en uno de los productos más empleador para la limpieza del hogar debido a su bajo precio y diversos usos en el ambiente doméstico. Desde áreas de cocina hasta aseos, una gran cantidad de individuos optan por este componente para remover suciedad, olores y manchas sin recurrir a productos de limpieza industriales.

Particularmente, el baño se presenta como uno de los espacios donde se acumulan con mayor frecuencia humedad, bacterias y olores desagradables. Por esta razón, diversos expertos en limpieza han comenzado a aconsejar un método sencillo que ha cobrado notoriedad en redes sociales y residencias: rociar vinagre en torno al inodoro con el objetivo de desinfectar y mantener esa área en condiciones óptimas.

De acuerdo con una investigación publicada en 2025 en la revista científica Scientifica, el ácido acético presente en el vinagre demostró tener propiedades antibacterianas frente a varias bacterias identificadas en superficies con elevado contacto, lo que respalda su utilización como una alternativa económica y menos agresiva para ciertas actividades de limpieza.

Rociar vinagre alrededor del inodoro: para qué sirve

El componente fundamental del vinagre blanco es el ácido acético, una sustancia que presenta propiedades antibacterianas y desinfectantes naturales.

Al aplicarse en la base del inodoro, en las uniones del piso o en la parte posterior del sanitario, puede contribuir a:

Neutralizar olores desagradables.

Reducir la proliferación de bacterias.

Descomponer restos de sarro y humedad.

Impedir la aparición de manchas amarillentas.

Prevenir el crecimiento de hongos.

El truco de rociar vinagre alrededor del inodoro: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Cómo limpiar tu baño con vinagre: guía eficaz

El procedimiento se presenta como sencillo y no requiere de herramientas específicas. Antes de aplicar el vinagre, se recomienda proceder a una limpieza superficial del área con el fin de eliminar el polvo y la suciedad acumulada.

Posteriormente, es necesario rociar vinagre blanco alrededor del inodoro, prestando especial atención a:

La base del sanitario.

Las juntas del piso.

Los bordes laterales.

La parte trasera del inodoro.

Posterior a la aplicación, los especialistas sugieren dejar que el producto actúe por un período de 10 a 15 minutos para que sus propiedades ejerzan efecto sobre la suciedad y las bacterias presentes.

Finalmente, es suficiente con usar un trapo húmedo o papel absorbente para eliminar los residuos. En caso de manchas persistentes, se puede recurrir a un cepillo para potenciar la limpieza.

El truco de limpieza del hogar que recomiendan expertos

El empleo de vinagre en el cuarto de baño ha ganado popularidad dado que combina eficacia, un costo reducido y facilidad de obtención. En contraste con algunos productos químicos más agresivos, el vinagre facilita limpiezas frecuentes sin necesidad de recurrir a fórmulas complejas.

Los especialistas suelen aconsejar este método especialmente en baños:

Con elevada humedad.

Con escasa ventilación.

De uso habitual.

Donde se generan olores persistentes.

Asimismo, se destaca que su aplicación regular puede contribuir a mantener la zona más higienizada y disminuir la aparición de hongos o sarro en torno al sanitario.

Para realzar la fragancia, algunas personas optan por añadir gotas de limón o aceites esenciales antes de rociar el vinagre sobre el suelo y las juntas del baño.