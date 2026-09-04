Con el uso diario, la bombilla del mate puede acumular restos de yerba, humedad y diferentes residuos en su interior.

Para evitarlo, existe un sencillo método casero que utiliza un ingrediente que suele estar presente en cualquier cocina: el vinagre.

El procedimiento consiste en colocar una pequeña cantidad de vinagre blanco sobre la bombilla como parte de la limpieza habitual.

Con este truco se busca facilitar la eliminación de residuos acumulados y disminuir los malos olores que pueden aparecer luego de utilizarla reiteradamente.

Vinagre en la bombilla del mate: para qué sirve

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que le proporciona su característica acidez y que puede ayudar a desprender determinados residuos acumulados en superficies.

En el caso de la bombilla, el uso casero del vinagre apunta principalmente a aflojar restos y eliminar olores que pueden quedar después de utilizarla durante varios días.

La bombilla suele acumular pequeñas partículas de yerba y otros residuos en sus orificios y conductos internos, por lo que una limpieza periódica es importante para mantenerla en buenas condiciones.

Cómo limpiar la bombilla con vinagre

Para utilizar este método, se puede comenzar retirando todos los restos visibles de yerba de la bombilla.

Luego, se recomienda lavarla con agua para eliminar la suciedad superficial antes de aplicar cualquier producto de limpieza.

Una alternativa casera consiste en colocar la bombilla en un recipiente y cubrirla con una solución de agua y vinagre blanco . Después de dejarla actuar durante un tiempo, debe enjuagarse muy bien con abundante agua.

También puede utilizarse un cepillo pequeño para limpiar las zonas internas y los orificios donde suelen quedar residuos.

La clave está en realizar un enjuague completo, especialmente porque la bombilla volverá a entrar en contacto con una bebida que se consume directamente.

Por qué la bombilla necesita una limpieza frecuente

La bombilla está en contacto permanente con la yerba, el agua caliente y la humedad. Esto hace que, con el uso cotidiano, puedan quedar restos orgánicos y sedimentos en su interior.

Si no se limpia correctamente, los residuos pueden acumularse especialmente en el filtro y dificultar el paso del agua.

Por eso, además de utilizar algún método casero de limpieza, es importante lavar la bombilla con frecuencia y dejarla secar completamente.