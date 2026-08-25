Esta mezcla no debe utilizarse sobre mármol, granito, piedra natural u otros materiales sensibles a los ácidos, aunque estén cerca del vidrio.

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Las ventanas de una casa pueden acumular polvo, grasa, marcas de dedos y restos de agua que hacen que pierdan transparencia y se vean opacos. Aunque existen productos específicos para limpiarlas, también hay métodos caseros que utilizan ingredientes que suelen estar presentes en cualquier hogar.

Uno de los más conocidos consiste en rociar los vidrios con una mezcla a base de vinagre blanco. Su acidez puede ayudar a desprender determinados residuos y manchas, especialmente las provocadas por el agua y la suciedad acumulada sobre la superficie.

Sin embargo, para conseguir un buen resultado no alcanza con aplicar el producto de cualquier manera. La proporción de la mezcla, la forma de distribuirla y el paño utilizado son claves para evitar que queden marcas o vetas sobre los vidrios.

¿Para qué sirve rociar los vidrios con vinagre?

El vinagre blanco contiene ácido acético, que ayuda a descomponer algunos residuos minerales y restos de suciedad presentes en las superficies. Por eso puede resultar útil, pero no funciona como un producto mágico ni elimina cualquier tipo de mancha.

Además, su uso puede reducir la necesidad de recurrir a productos de limpieza específicos. Al aplicarlo correctamente, ayuda a desprender la suciedad para que posteriormente pueda retirarse con un paño limpio.

Esta mezcla nunca se debe mezclar con lavandina o productos que contengan cloro.

¿Cómo hay que aplicar el vinagre para que los vidrios queden sin manchas?

Se recomienda rociar una cantidad moderada directamente sobre el vidrio, sin empapar la superficie. Luego, se puede distribuir el producto con un paño de microfibra limpio y retirar la suciedad con movimientos uniformes.

Para evitar las marcas, es importante no dejar que la mezcla se seque por completo sobre el vidrio. Después de limpiarlo, otro paño de microfibra seco puede utilizarse para retirar la humedad restante y dejar la superficie más uniforme.

¿Qué ingredientes se necesitan para preparar la mezcla de vinagre para los vidrios?

La preparación es sencilla y requiere vinagre blanco y agua, pero antes conviene comprobar que la superficie sea compatible con el vinagre:

Colocar partes iguales de agua y vinagre blanco.

Volcar los ingredientes en un pulverizador previamente limpio.

Agitar la mezcla antes de usarla.

Si los vidrios no están demasiado sucios, también puede utilizarse una mezcla más diluida, con mayor cantidad de agua. Lo importante es no excederse con el vinagre, ya que una concentración elevada no garantiza una mejor limpieza.