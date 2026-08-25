Al momento de mantener limpios los espejos de un auto o una moto existe un truco sencillo que puede utilizarse para eliminar rápido el polvo, la suciedad, marcas de agua y restos de otros productos que pueden acumularse debido al uso diario.

El vinagre, un ingrediente sumamente habitual en la cocina, puede ayudar en ese sentido a terminar con los residuos y marcas para lucir espejos más limpios y transparentes.

Rociar vinagre en los espejos del auto y la moto: para qué sirve

El vinagre es un excelente aliado dentro de las rutinas de limpieza. Su aplicación permite

Remover suciedad superficial acumulada

Eliminar marcas de agua

Retirar algunos residuos adheridos

Dejar la superficie con una apariencia más limpia y transparente

Poner vinagre sobre los espejos del auto es un truco sencillo para eliminar marcas. Shutterstock

Cómo aplicar este truco con vinagre sobre los espejos de autos y motos

Para aplicar el truco del vinagre sobre los espejos tan sólo es necesario seguir los pasos enlistados a continuación

Colocar una pequeña cantidad de vinagre dentro de un recipiente con rociador

Pulverizar sobre la superficie del espejo

Pasar un paño limpio y suave para distribuir el producto

Frotar hasta retirar las manchas y residuos

Limpiar el exceso con un paño limpio

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener los productos lejos del rostro.