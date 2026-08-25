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Al momento de mantener limpios los espejos de un auto o una moto existe un truco sencillo que puede utilizarse para eliminar rápido el polvo, la suciedad, marcas de agua y restos de otros productos que pueden acumularse debido al uso diario.
El vinagre, un ingrediente sumamente habitual en la cocina, puede ayudar en ese sentido a terminar con los residuos y marcas para lucir espejos más limpios y transparentes.
Rociar vinagre en los espejos del auto y la moto: para qué sirve
El vinagre es un excelente aliado dentro de las rutinas de limpieza. Su aplicación permite
- Remover suciedad superficial acumulada
- Eliminar marcas de agua
- Retirar algunos residuos adheridos
- Dejar la superficie con una apariencia más limpia y transparente
Cómo aplicar este truco con vinagre sobre los espejos de autos y motos
Para aplicar el truco del vinagre sobre los espejos tan sólo es necesario seguir los pasos enlistados a continuación
- Colocar una pequeña cantidad de vinagre dentro de un recipiente con rociador
- Pulverizar sobre la superficie del espejo
- Pasar un paño limpio y suave para distribuir el producto
- Frotar hasta retirar las manchas y residuos
- Limpiar el exceso con un paño limpio