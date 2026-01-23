El virus de la gripe H3N2 ya comenzó a circular en Argentina, aunque todavía con muy pocos casos registrados según los últimos datos disponibles del Ministerio de Salud de la Nación.

El doctor Ricardo Teijeiro, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología , brindó detalles clave sobre esta variante en una entrevista con Radio Rivadavia, despejando dudas y llamando a la calma sin bajar la guardia.

Gripe H3N2: una variante con modificaciones estructurales

Teijeiro explicó que el subclado K de la gripe H3N2 presenta modificaciones en su estructura que lo hacen particularmente contagioso. Esta alteración provoca que los anticuerpos del organismo no puedan identificarlo con facilidad, facilitando su propagación.

En el hemisferio norte, donde esta variante comenzó a circular de manera sorpresivamente temprana, se registraron numerosos casos y una rápida diseminación.

Para Argentina, la situación es diferente. Durante el verano actual, se notificaron apenas unos 30 casos, una cifra que el especialista calificó como no preocupante considerando la temporada.

Sin embargo, destacó una ventaja importante: el país tiene tiempo para prepararse de cara al otoño e invierno, cuando tradicionalmente aumentan las enfermedades respiratorias.

Gripe H3N2: síntomas y diagnóstico

Los síntomas de esta gripe son similares a los de cualquier síndrome gripal: fiebre, malestar general, tos y dolores musculares.

“En algunos casos, puede aparecer dificultad respiratoria o complicaciones según las características de cada paciente", explicó Teijeiro. La mayoría de los casos detectados en Argentina corresponden a personas que viajaron al hemisferio norte o tuvieron contacto con viajeros.

El diagnóstico se realiza mediante paneles que permiten identificar el virus específico, ya que actualmente circulan otros patógenos respiratorios como el COVID-19 (aunque en descenso) y el virus sincicial respiratorio, especialmente peligroso para niños pequeños y adultos mayores.

El país cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica con centros centinela que toman muestras al azar para monitorear qué virus circulan en cada región.

La vacunación como principal herramienta

Teijeiro fue enfático sobre la importancia de la vacunación. Las vacunas antigripales para la temporada 2026 del hemisferio sur llegarán a Argentina entre finales de febrero y principios de marzo.

El infectólogo recomendó vacunarse tempranamente, ya que el organismo genera anticuerpos entre 10 y 15 días después de recibir la dosis.

Es fundamental aclarar que la vacuna no evita el contagio, pero sí previene complicaciones graves. Para los adultos mayores, el especialista también sugirió considerar la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, que puede causar problemas serios en este grupo etario.

En el caso de las embarazadas, la vacunación cobra especial relevancia. Al vacunarse contra la gripe y el virus sincicial respiratorio, las madres generan anticuerpos que transmiten a sus bebés a través de la placenta, protegiéndolos durante los primeros meses de vida.

H3N2: recomendaciones prácticas

Ante cualquier síntoma respiratorio, Teijeiro aconsejó aislarse inmediatamente y usar barbijo para evitar contagiar a otros.

La consulta médica es fundamental para determinar si se requiere medicación antiviral o antibióticos. El especialista advirtió especialmente a los padres contra la automedicación de niños pequeños sin diagnóstico previo.

Para personas de mediana edad que conviven con niños pequeños, adultos mayores o pacientes oncológicos, la vacunación también es recomendable, incluso si están sanos, para evitar transmitir el virus a grupos vulnerables.