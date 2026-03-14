La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, confirmó este viernes que Uruguay recibirá 600.000 vacunas contra la gripe el próximo 17 de marzo, tras la comunicación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Las dosis serán distribuidas en todo el territorio por personal sanitario y voluntarios organizados junto a la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes. Lustemberg indicó que los equipos de vacunación ya están preparados para iniciar la campaña en cuanto arriben las vacunas, con un despliegue que incluirá centros públicos y dispositivos de salud comunitarios. La iniciativa apunta a garantizar el acceso gratuito y universal, priorizando a quienes tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones. Las autoridades destacaron que la campaña surge en un contexto en el que la cepa que circuló en el hemisferio norte fue más virulenta y provocó un aumento de internaciones. Por ello, la cartera trabaja junto con instituciones médicas para reforzar los dispositivos asistenciales y evitar el colapso de servicios en caso de un incremento de casos gripales. La vacuna está especialmente indicada y será promovida entre personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas y puérperas hasta seis meses, niños desde los seis meses hasta los cinco años, y personas inmunodeprimidas. Además, se priorizará al personal de salud, trabajadores de residenciales, servicios esenciales como bomberos y policías, y trabajadores del sector avícola. Lustemberg hizo un llamado público a la población para acercarse a los vacunatorios, subrayando que la vacunación es la medida de prevención más efectiva para reducir la mortalidad y las complicaciones asociadas a la gripe. Recordó que la inmunización no solo protege al individuo, sino que contribuye a disminuir la circulación del virus en la comunidad. Además de la vacunación, la ministra recomendó medidas de autocuidado: quedarse en casa ante la aparición de síntomas, usar tapabocas cuando se debe circular, lavado frecuente de manos y uso de alcohol en gel. Estas medidas, junto con la vacunación, forman la estrategia para reducir contagios y proteger a los grupos vulnerables.