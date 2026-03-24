El Ministerio de Salud Pública (MSP) comenzó ayer, lunes, la campaña de vacunación antigripal. Este plan cuenta con 600 mil dosis que están disponibles de forma gratuita en todo el territorio nacional La vacuna puede administrarse a partir de los 6 meses de edad y está especialmente recomendada para personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones, como adultos mayores, niñas y niños pequeños, personas con enfermedades crónicas, inmunosuprimidas, embarazadas y personal de la salud. Además, en esta campaña el MSP incluyó dentro de los grupos de especial interés a las personas que trabajan en contacto con aves o en la cadena productiva avícola, y trabajadores del sector ganadero y lácteo, debido a su potencial exposición al virus de influenza. La campaña se desarrollará entre los meses de marzo y agosto, con disponibilidad en vacunatorios públicos y privados. En la página web de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes (CHLA-EP) se encuentra la distribución de todos los vacunatorios del país. La gripe afecta a más de 110 mil niños menores de 5 años, con 1.758 hospitalizaciones, y a más de 45.000 personas de 65 años o más, con 5.256 hospitalizaciones y 1.460 fallecimientos asociados a la enfermedad. Además, a nivel regional, la influenza provoca cientos de miles de hospitalizaciones cada año y decenas de miles de muertes, según datos del MSP. En Uruguay la vacunación evita entre 7 mil y 9.700 casos en menores de 5 años, incluyendo más de un centenar de hospitalizaciones, y más de 5 mil casos en personas mayores, junto con aproximadamente 600 internaciones evitadas, según datos de la cartera. Las vacunas disponibles hoy en Uruguay cubren la influenza A (H1N1), la influenza A (H3N2), variante que encendió las alarmas en Europa, y la influenza B (el linaje Victoria). La vacunación antigripal 2026 desde su inicio estará disponible para toda persona que desee vacunarse. No obstante, las estrategias de captación se orientarán prioritariamente a poblaciones con mayor riesgo de desarrollar influenza grave y sus complicaciones. El MSP priorizará la vacunación de los siguientes grupos: ✔ Adultos mayores de 65 años. ✔ Niños a partir de los 6 meses hasta los 5 años. ✔ Personas con enfermedades crónicas. ✔ Inmunosuprimidos. ✔ Personas gestantes y puérperas hasta los 6 meses posteriores al parto. ✔ Personal de la salud, incluyendo a funcionarios de ELEPEM. ✔ Personal de servicios esenciales (docentes, bomberos, policías, militares). ✔ Residentes de comunidades cerradas, incluyendo trabajadores y residentes de refugios, centros de privación de libertad y residenciales de adultos mayores (ELEPEM). ✔ Trabajadores del sector ganadero, principalmente trabajadores en granjas avícolas. ✔ Trabajadores de la industria láctea (incluye tambos), veterinarios con actividad agropecuaria y profesiones afines.