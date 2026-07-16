Científicos alertan por el riesgo para la salud de tatuarse.

Los tatuajes se han convertido en una moda global durante los últimos años. Millones de personas deciden marcar su piel con diseños de todo tipo y tamaño. Esta práctica ya no distingue edades ni tampoco sectores sociales en ninguna parte del mundo.

Casi todo el mundo tiene o planea hacerse un diseño permanente en el cuerpo. Los estudios de tatuadores crecen en las principales ciudades debido a la enorme demanda. La aceptación social de esta disciplina artística es actualmente total y muy visible.

Sin embargo, una especialista reveló que esta moda esconde un riesgo médico silencioso. La microbióloga Manal Mohammed detalló que inyectarse tinta genera una agresión permanente en el organismo y el sistema inmune sufre la consecuencia más grave al intentar eliminar los pigmentos sin éxito .

El riesgo de los tatuajes para el cuerpo

La agresión comienza cuando la aguja deposita el pigmento en la dermis de la piel. En ese momento, las defensas del cuerpo detectan las partículas de color como invasoras dañinas y así, el organismo envía células inmunitarias de forma inmediata para intentar destruir la tinta colocada.

El problema es que las partículas de pintura son demasiado grandes para ser eliminadas. Por esta razón, el tatuaje permanece visible en la superficie de la piel con los años y las células de defensa quedan atrapadas en una batalla constante que debilita al cuerpo.

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Además, los científicos descubrieron que la tinta no se queda en un solo lugar. Una parte del pigmento viaja por el sistema linfático y llega a zonas más profundas. Estas sustancias se acumulan en los ganglios de manera definitiva y alteran su funcionamiento .

Las consecuencias de tatuarse en el cuerpo

La investigación advierte que los ganglios inflamados pierden capacidad para filtrar virus y bacterias. El cuerpo queda entonces más expuesto a sufrir diversas infecciones por bacterias comunes. Este fallo en el filtro linfático es el daño colateral más preocupante.

El peligro aumenta por los componentes químicos que tienen las tintas usadas habitualmente. Muchos de estos productos contienen metales pesados industriales como níquel, cromo y plomo que pueden provocar alergias severas y daños severos en los órganos.