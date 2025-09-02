Lotería
Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Nocturna: los números ganadores del lunes 1 de septiembre
Conocé los números ganadores del último sorteo de la quiniela de Tucumán de este lunes y verificá si tu jugada fue premiada.
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 1 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 0619 (Pescado).
|1°
|0619
|11°
|9414
|2°
|8713
|12°
|3625
|3°
|5986
|13°
|0272
|4°
|6768
|14°
|3655
|5°
|4593
|15°
|7342
|6°
|9329
|16°
|7101
|7°
|2150
|17°
|3455
|8°
|5150
|18°
|8406
|9°
|9845
|19°
|7107
|10°
|0073
|20°
|4813
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.
¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?
La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 2 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Cómo queda la brecha cambiaria.
