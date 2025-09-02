Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Lotería

Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Nocturna: los números ganadores del lunes 1 de septiembre

Conocé los números ganadores del último sorteo de la quiniela de Tucumán de este lunes y verificá si tu jugada fue premiada.

En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 1 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 0619 (Pescado).

 1°0619 11°9414 
 8713  12°3625
 3°5986  13°0272 
 6768  14°3655 
 4593  15°7342 
 6°9329  16°7101
 2150  17°3455 
 5150  18°8406 
 9845  19°7107 
 10°0073 20°4813 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá