Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Nocturna: los números ganadores del lunes 1 de septiembre

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 1 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 0619 (Pescado).

1° 0619 11° 9414 2° 8713 12° 3625 3° 5986 13° 0272 4° 6768 14° 3655 5° 4593 15° 7342 6° 9329 16° 7101 7° 2150 17° 3455 8° 5150 18° 8406 9° 9845 19° 7107 10° 0073 20° 4813

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.