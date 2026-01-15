En esta noticia ¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

Buen día, bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela de Tucumán del jueves, 15 de enero de 2026.

En esta cobertura minuto a minuto vas a encontrar los números ganadores de cada sorteo: Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Actualizado en tiempo real.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.