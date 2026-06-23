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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 22 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 22 de junio de 2026. A la cabeza salió el 2306 (Perro).

 1°2306 11°9205 
 8007  12°7829
 3°9155  13°2924 
 9110  14°4355 
 1485  15°2202 
 6°4779  16°8507
 4279  17°2557 
 6275  18°0273 
 2749  19°0540 
 10°5813 20°2533 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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