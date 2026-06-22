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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 22 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 22 de junio de 2026. A la cabeza salió el 4064 (Llanto).

 1°4064 11°9384 
 0426  12°6382
 3°1393  13°1280 
 2839  14°2749 
 4988  15°1048 
 6°1219  16°9445
 6783  17°2048 
 8423  18°3196 
 1359  19°9535 
 10°4844 20°5598 

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La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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