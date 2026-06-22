La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 22 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 22 de junio de 2026. A la cabeza salió el 4064 (Llanto).

1° 4064 11° 9384 2° 0426 12° 6382 3° 1393 13° 1280 4° 2839 14° 2749 5° 4988 15° 1048 6° 1219 16° 9445 7° 6783 17° 2048 8° 8423 18° 3196 9° 1359 19° 9535 10° 4844 20° 5598

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.