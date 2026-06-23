Este lunes, 22 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 22 de junio de 2026. A la cabeza salió el 6479 (Ladrón).

1° 6479 11° 3615 2° 7286 12° 1099 3° 6209 13° 2869 4° 2314 14° 2982 5° 4534 15° 7544 6° 5890 16° 2411 7° 6161 17° 3762 8° 6018 18° 8459 9° 8833 19° 2953 10° 6065 20° 9997

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.