La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este viernes, 24 de abril de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial. En este viernes, 24 de abril de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con un caballo simboliza fuerza, libertad y deseo de avanzar. Si está manso y sano indica control; si está desbocado o herido sugiere emociones intensas o falta de rumbo. La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital. Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.