La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 15 de mayo de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada. En este viernes, 15 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con un borracho simboliza pérdida de control y confusión emocional. Invita a moderarte y recuperar claridad en tus decisiones. Si eres tú, sugiere culpa por excesos; si es otro, alerta sobre malas influencias y límites difusos. Reordena prioridades. El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional. Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.