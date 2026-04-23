Este miércoles, 22 de abril de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada. En este miércoles, 22 de abril de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con la cama señala necesidad de descanso, refugio emocional e intimidad. Ordenada sugiere calma; desordenada, estrés. Vacía refleja soledad; compartida, deseo de cercanía. El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional. Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.