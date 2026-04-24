Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 23 de abril de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día. En este jueves, 23 de abril de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con lluvia suele simbolizar limpieza emocional y renovación. Señala cierre de ciclos y apertura a nuevas etapas. Si es lluvia suave, sugiere calma y fertilidad; si es tormenta, advierte estrés o conflictos internos. El sentimiento en el sueño guía la interpretación. El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional. Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.