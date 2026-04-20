Este lunes, 20 de abril de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Primera. En este lunes, 20 de abril de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la alegría que traen los niños a nuestras vidas. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar y proteger a los seres queridos. Además, puede representar la inocencia y la creatividad que a veces perdemos en la adultez. Soñar con ellos puede ser un recordatorio de la importancia de mantener un espíritu juguetón y abierto. Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.