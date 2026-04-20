Este sábado, 18 de abril de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Primera. En este sábado, 18 de abril de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal. Además, puede indicar un deseo de limpieza emocional o la necesidad de eliminar aspectos negativos de nuestra vida. El dentista en el sueño puede representar a alguien que nos ayuda a sanar o a mejorar nuestra situación actual. El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional. Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.