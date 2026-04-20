El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este sábado, 18 de abril de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina. En este sábado, 18 de abril de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con lluvia a menudo simboliza renovación y purificación. Puede representar la liberación de emociones reprimidas y la necesidad de limpiar el alma de cargas pasadas. Además, la lluvia en los sueños puede indicar un cambio inminente o el inicio de un nuevo ciclo en la vida. Este tipo de sueño puede ser un signo de esperanza y crecimiento personal. El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional. Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.