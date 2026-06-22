La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 22 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.
En este lunes, 22 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3340 - El Cura
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 22 de junio
|1°
|3340
|11°
|5888
|2°
|3975
|12°
|7872
|3°
|5840
|13°
|2000
|4°
|6080
|14°
|8760
|5°
|2918
|15°
|3650
|6°
|4655
|16°
|0666
|7°
|5492
|17°
|2871
|8°
|8467
|18°
|4040
|9°
|6539
|19°
|9752
|10°
|8771
|20°
|6493
¿Qué significa soñar con el cura?
Soñar con El Cura suele indicar búsqueda de guía espiritual, consuelo o necesidad de reglas claras.
También puede reflejar culpa, deseo de perdón o decisiones éticas que requieren prudencia.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.