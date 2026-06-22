En esta noticia

La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 22 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este lunes, 22 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3340 - El Cura

Te puede interesar

Adiós a la mesa de comedor: la nueva tendencia que llega de afuera y la reemplaza para siempre

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 22 de junio

 1°3340 11°5888
 3975  12°7872
 3°5840 13°2000 
 6080  14°8760 
 2918  15°3650 
 6°4655  16°0666
 5492  17°2871 
 8467  18°4040 
 6539  19°9752 
 10°8771 20°6493 

Te puede interesar

Poner una cuchara en la ventana: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura suele indicar búsqueda de guía espiritual, consuelo o necesidad de reglas claras.

También puede reflejar culpa, deseo de perdón o decisiones éticas que requieren prudencia.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

Te puede interesar

Adiós a la freidora de aire: el moderno electrodoméstico que cocina las comidas de diversas formas