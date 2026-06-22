La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 22 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este lunes, 22 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3340 - El Cura

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 22 de junio

1° 3340 11° 5888 2° 3975 12° 7872 3° 5840 13° 2000 4° 6080 14° 8760 5° 2918 15° 3650 6° 4655 16° 0666 7° 5492 17° 2871 8° 8467 18° 4040 9° 6539 19° 9752 10° 8771 20° 6493

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura suele indicar búsqueda de guía espiritual, consuelo o necesidad de reglas claras.

También puede reflejar culpa, deseo de perdón o decisiones éticas que requieren prudencia.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.