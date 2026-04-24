Durante este jueves, 23 de abril de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial. En este jueves, 23 de abril de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con una mordida suele ser una alerta: simboliza agresión, miedo o una herida emocional que pide atención. Si te muerden, indica vulnerabilidad o traición; si muerdes, impulso y control. Importa quién muerde y en qué contexto. Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.