En esta noticia
Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 18 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 5929 (San Pedro) y las letras son: I B J S.
Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 18 de julio
|1°
|5929
|11°
|5482
|2°
|0709
|12°
|9654
|3°
|3837
|13°
|4628
|4°
|6002
|14°
|7851
|5°
|6488
|15°
|0415
|6°
|3642
|16°
|3105
|7°
|0045
|17°
|8955
|8°
|2464
|18°
|7720
|9°
|4609
|19°
|1395
|10°
|8483
|20°
|4765
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 18 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 18 de julio. A la cabeza salió el número 8415 - Niña Bonita.
|1°
|8415
|11°
|1059
|2°
|3721
|12°
|3968
|3°
|9641
|13°
|3539
|4°
|6112
|14°
|3839
|5°
|0125
|15°
|1883
|6°
|0750
|16°
|9090
|7°
|1964
|17°
|5406
|8°
|4613
|18°
|7315
|9°
|8666
|19°
|9447
|10°
|6281
|20°
|9164
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con san pedro?
Soñar con San Pedro suele simbolizar guía espiritual, apertura de caminos y la búsqueda de perdón o una segunda oportunidad. También puede señalar decisiones clave y la necesidad de actuar según tus valores.
Si aparece con llaves o ante una puerta, sugiere acceso a nuevas etapas y responsabilidad sobre tus elecciones. Puede reflejar deseo de protección, fe renovada o reconciliación contigo y con los demás.
¿Qué significa soñar con niña bonita?
Soñar con Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y belleza interior. También sugiere nuevas esperanzas, creatividad y el deseo de un comienzo puro.
Según el contexto, puede reflejar idealización, autoestima o anhelos afectivos. Si el sueño es placentero indica armonía; si inquieta, advierte sobre expectativas poco realistas.