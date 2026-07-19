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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 18 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 5929 (San Pedro) y las letras son: I B J S.

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Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 18 de julio

 1°5929 11°5482 
 0709  12°9654
 3°3837  13°4628 
 6002  14°7851 
 6488  15°0415 
 6°3642  16°3105
 0045  17°8955 
 2464  18°7720 
 4609  19°1395 
 10°8483  20°4765 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 18 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 18 de julio. A la cabeza salió el número 8415 - Niña Bonita.

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 1°8415 11°1059 
 3721   12°3968
 3°9641  13°3539 
 6112  14°3839 
 0125  15°1883 
 6°0750  16°9090
 1964  17°5406 
 4613  18°7315 
 8666  19°9447 
 10°6281  20°9164 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro suele simbolizar guía espiritual, apertura de caminos y la búsqueda de perdón o una segunda oportunidad. También puede señalar decisiones clave y la necesidad de actuar según tus valores.

Si aparece con llaves o ante una puerta, sugiere acceso a nuevas etapas y responsabilidad sobre tus elecciones. Puede reflejar deseo de protección, fe renovada o reconciliación contigo y con los demás.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y belleza interior. También sugiere nuevas esperanzas, creatividad y el deseo de un comienzo puro.

Según el contexto, puede reflejar idealización, autoestima o anhelos afectivos. Si el sueño es placentero indica armonía; si inquieta, advierte sobre expectativas poco realistas.