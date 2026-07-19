Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 18 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 5929 (San Pedro) y las letras son: I B J S.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 18 de julio

1° 5929 11° 5482 2° 0709 12° 9654 3° 3837 13° 4628 4° 6002 14° 7851 5° 6488 15° 0415 6° 3642 16° 3105 7° 0045 17° 8955 8° 2464 18° 7720 9° 4609 19° 1395 10° 8483 20° 4765

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 18 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 18 de julio. A la cabeza salió el número 8415 - Niña Bonita.

1° 8415 11° 1059 2° 3721 12° 3968 3° 9641 13° 3539 4° 6112 14° 3839 5° 0125 15° 1883 6° 0750 16° 9090 7° 1964 17° 5406 8° 4613 18° 7315 9° 8666 19° 9447 10° 6281 20° 9164

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro suele simbolizar guía espiritual, apertura de caminos y la búsqueda de perdón o una segunda oportunidad. También puede señalar decisiones clave y la necesidad de actuar según tus valores.

Si aparece con llaves o ante una puerta, sugiere acceso a nuevas etapas y responsabilidad sobre tus elecciones. Puede reflejar deseo de protección, fe renovada o reconciliación contigo y con los demás.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y belleza interior. También sugiere nuevas esperanzas, creatividad y el deseo de un comienzo puro.

Según el contexto, puede reflejar idealización, autoestima o anhelos afectivos. Si el sueño es placentero indica armonía; si inquieta, advierte sobre expectativas poco realistas.