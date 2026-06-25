En esta noticia
Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 25 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 7572 (Sorpresa) y las letras son: P R X Z.
Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 25 de junio
|1°
|7572
|11°
|6610
|2°
|6544
|12°
|8187
|3°
|7418
|13°
|6145
|4°
|2633
|14°
|6035
|5°
|9928
|15°
|4739
|6°
|2078
|16°
|2619
|7°
|7723
|17°
|1420
|8°
|6751
|18°
|9581
|9°
|3526
|19°
|3976
|10°
|3733
|20°
|5607
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 25 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 25 de junio. A la cabeza salió el número 5851 - Serrucho.
|1°
|5851
|11°
|6671
|2°
|7386
|12°
|2414
|3°
|5099
|13°
|5611
|4°
|7218
|14°
|6000
|5°
|2926
|15°
|3872
|6°
|8128
|16°
|6662
|7°
|8236
|17°
|3972
|8°
|4310
|18°
|8503
|9°
|6503
|19°
|1012
|10°
|3890
|20°
|3549
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con sorpresa?
Soñar con sorpresa suele reflejar cambios inesperados o noticias que alteran tu rutina. Indica apertura a lo nuevo y curiosidad por lo desconocido.
Si la sorpresa es agradable, augura oportunidades y crecimiento; si es incómoda, señala ansiedad ante imprevistos o sensación de falta de control.
¿Qué significa soñar con serrucho?
Soñar con Serrucho suele simbolizar la necesidad de cortar con hábitos, relaciones o problemas, separando lo útil de lo que estorba. También representa esfuerzo práctico, constancia y soluciones paso a paso.
Si el Serrucho está afilado y funciona bien, indica avance y claridad; si está desgastado o difícil de usar, sugiere obstáculos, desgaste emocional o conflictos que requieren paciencia y mejor estrategia.