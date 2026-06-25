Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 25 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 7572 (Sorpresa) y las letras son: P R X Z.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 25 de junio

1° 7572 11° 6610 2° 6544 12° 8187 3° 7418 13° 6145 4° 2633 14° 6035 5° 9928 15° 4739 6° 2078 16° 2619 7° 7723 17° 1420 8° 6751 18° 9581 9° 3526 19° 3976 10° 3733 20° 5607

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 25 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 25 de junio. A la cabeza salió el número 5851 - Serrucho.

1° 5851 11° 6671 2° 7386 12° 2414 3° 5099 13° 5611 4° 7218 14° 6000 5° 2926 15° 3872 6° 8128 16° 6662 7° 8236 17° 3972 8° 4310 18° 8503 9° 6503 19° 1012 10° 3890 20° 3549

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa suele reflejar cambios inesperados o noticias que alteran tu rutina. Indica apertura a lo nuevo y curiosidad por lo desconocido.

Si la sorpresa es agradable, augura oportunidades y crecimiento; si es incómoda, señala ansiedad ante imprevistos o sensación de falta de control.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con Serrucho suele simbolizar la necesidad de cortar con hábitos, relaciones o problemas, separando lo útil de lo que estorba. También representa esfuerzo práctico, constancia y soluciones paso a paso.

Si el Serrucho está afilado y funciona bien, indica avance y claridad; si está desgastado o difícil de usar, sugiere obstáculos, desgaste emocional o conflictos que requieren paciencia y mejor estrategia.