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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 25 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 7572 (Sorpresa) y las letras son: P R X Z.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 25 de junio

 1°7572 11°6610 
 6544  12°8187
 3°7418  13°6145 
 2633  14°6035 
 9928  15°4739 
 6°2078  16°2619
 7723  17°1420 
 6751  18°9581 
 3526  19°3976 
 10°3733  20°5607 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 25 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 25 de junio. A la cabeza salió el número 5851 - Serrucho.

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 1°5851 11°6671 
 7386   12°2414
 3°5099  13°5611 
 7218  14°6000 
 2926  15°3872 
 6°8128  16°6662
 8236  17°3972 
 4310  18°8503 
 6503  19°1012 
 10°3890  20°3549 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa suele reflejar cambios inesperados o noticias que alteran tu rutina. Indica apertura a lo nuevo y curiosidad por lo desconocido.

Si la sorpresa es agradable, augura oportunidades y crecimiento; si es incómoda, señala ansiedad ante imprevistos o sensación de falta de control.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con Serrucho suele simbolizar la necesidad de cortar con hábitos, relaciones o problemas, separando lo útil de lo que estorba. También representa esfuerzo práctico, constancia y soluciones paso a paso.

Si el Serrucho está afilado y funciona bien, indica avance y claridad; si está desgastado o difícil de usar, sugiere obstáculos, desgaste emocional o conflictos que requieren paciencia y mejor estrategia.