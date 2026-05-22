Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 21 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 9618 (Sangre) y las letras son: F K S Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 21 de mayo

1° 9618 11° 0942 2° 1469 12° 0410 3° 5696 13° 5023 4° 7781 14° 6204 5° 5578 15° 4261 6° 0892 16° 7181 7° 4185 17° 1055 8° 6369 18° 5350 9° 4409 19° 2946 10° 2611 20° 8969

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 21 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 21 de mayo. A la cabeza salió el número 5701 - Agua.

1° 5701 11° 0738 2° 4969 12° 0502 3° 9952 13° 2101 4° 8857 14° 8982 5° 9822 15° 7585 6° 5668 16° 9637 7° 5488 17° 1473 8° 8110 18° 1897 9° 0359 19° 8812 10° 2421 20° 0918

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre suele simbolizar energía vital, emociones intensas o un sacrificio. También puede reflejar pasión, dolor emocional o un cambio que exige fortaleza.

Si la sangre es propia, alude a vulnerabilidad, agotamiento o la necesidad de poner límites. Si es ajena, puede señalar empatía, conflictos no resueltos o alertas sobre relaciones desgastantes.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua suele reflejar tu estado emocional: claridad y calma si es limpia, confusión si es turbia.

El contexto define el matiz: ríos hablan de cambios, el mar calmo de posibilidades, e inundaciones de sentirse sobrepasado.