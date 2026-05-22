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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 21 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 9618 (Sangre) y las letras son: F K S Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 21 de mayo

 1°9618 11°0942 
 1469  12°0410
 3°5696  13°5023 
 7781  14°6204 
 5578  15°4261 
 6°0892  16°7181
 4185  17°1055 
 6369  18°5350 
 4409  19°2946 
 10°2611  20°8969 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 21 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 21 de mayo. A la cabeza salió el número 5701 - Agua.

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 1°5701 11°0738 
 4969   12°0502
 3°9952  13°2101 
 8857  14°8982 
 9822  15°7585 
 6°5668  16°9637
 5488  17°1473 
 8110  18°1897 
 0359  19°8812 
 10°2421  20°0918 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre suele simbolizar energía vital, emociones intensas o un sacrificio. También puede reflejar pasión, dolor emocional o un cambio que exige fortaleza.

Si la sangre es propia, alude a vulnerabilidad, agotamiento o la necesidad de poner límites. Si es ajena, puede señalar empatía, conflictos no resueltos o alertas sobre relaciones desgastantes.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua suele reflejar tu estado emocional: claridad y calma si es limpia, confusión si es turbia.

El contexto define el matiz: ríos hablan de cambios, el mar calmo de posibilidades, e inundaciones de sentirse sobrepasado.