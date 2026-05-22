El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 22 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 3125 (Gallina) y las letras son: I F M N.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 22 de mayo

1° 3125 11° 8170 2° 0381 12° 7978 3° 3230 13° 1240 4° 1983 14° 2953 5° 8447 15° 1553 6° 0521 16° 0495 7° 5680 17° 0020 8° 5429 18° 9284 9° 5104 19° 3386 10° 6540 20° 6425

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 22 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 22 de mayo. A la cabeza salió el número 5417 - Desgracia.

1° 5417 11° 4787 2° 8747 12° 2942 3° 1428 13° 6802 4° 0479 14° 9089 5° 8266 15° 7335 6° 5443 16° 0817 7° 9272 17° 2200 8° 0464 18° 2458 9° 5221 19° 4049 10° 5881 20° 2396

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los individuos que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallina se relaciona con el hogar, protección y maternidad; puede señalar fertilidad, nuevos comienzos (huevos) o cuidar algo que estás incubando.

Si cacarea o huye, advierte de chismes, miedos o indecisión; si está sana y tranquila, augura seguridad material y unión familiar.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con Desgracia suele reflejar temores, ansiedad o sensación de pérdida de control. Es un símbolo de preocupaciones internas, no una predicción literal.

También puede invitar a la prudencia y a revisar decisiones o vínculos frágiles. Úsalo como impulso para fortalecer la resiliencia y buscar apoyo emocional.