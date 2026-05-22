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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 22 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 3125 (Gallina) y las letras son: I F M N.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 22 de mayo

 1°3125 11°8170 
 0381  12°7978
 3°3230  13°1240 
 1983  14°2953 
 8447  15°1553 
 6°0521  16°0495
 5680  17°0020 
 5429  18°9284 
 5104  19°3386 
 10°6540  20°6425 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 22 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 22 de mayo. A la cabeza salió el número 5417 - Desgracia.

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 1°5417 11°4787 
 8747   12°2942
 3°1428  13°6802 
 0479  14°9089 
 8266  15°7335 
 6°5443  16°0817
 9272  17°2200 
 0464  18°2458 
 5221  19°4049 
 10°5881  20°2396 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los individuos que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallina se relaciona con el hogar, protección y maternidad; puede señalar fertilidad, nuevos comienzos (huevos) o cuidar algo que estás incubando.

Si cacarea o huye, advierte de chismes, miedos o indecisión; si está sana y tranquila, augura seguridad material y unión familiar.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con Desgracia suele reflejar temores, ansiedad o sensación de pérdida de control. Es un símbolo de preocupaciones internas, no una predicción literal.

También puede invitar a la prudencia y a revisar decisiones o vínculos frágiles. Úsalo como impulso para fortalecer la resiliencia y buscar apoyo emocional.