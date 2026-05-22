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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 21 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 6680 (La Bocha) y las letras son: I O J K.
Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 21 de mayo
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|6680
|11°
|2108
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|8501
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|3347
|3°
|2517
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|8347
|4°
|0725
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|9522
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|2114
|15°
|3967
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|0825
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|5078
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|8971
|17°
|3169
|8°
|3165
|18°
|7133
|9°
|7592
|19°
|1601
|10°
|0398
|20°
|0415
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 21 de mayo
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 21 de mayo. A la cabeza salió el número 6813 - La Yeta.
|1°
|6813
|11°
|0017
|2°
|8081
|12°
|0722
|3°
|9284
|13°
|9068
|4°
|6813
|14°
|8330
|5°
|8662
|15°
|0630
|6°
|4219
|16°
|4144
|7°
|3640
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|2568
|8°
|4696
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|6285
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|6979
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|6129
|10°
|1187
|20°
|3974
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con la bocha?
Soñar con La Bocha sugiere foco y orden mental: un llamado a organizar ideas y decidir con claridad.
Si aparece como pelota, alude a metas y juego; si rueda sin control, advierte dispersión o falta de dirección.
¿Qué significa soñar con la yeta?
Soñar con La Yeta suele simbolizar miedos a la mala suerte y la sensación de estar bloqueado por energías negativas.
También puede invitar a revisar creencias pesimistas y a tomar acciones de protección o cambio para cortar ciclos de infortunio.