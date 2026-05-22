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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 21 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 6680 (La Bocha) y las letras son: I O J K.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 21 de mayo

 1°6680 11°2108 
 8501  12°3347
 3°2517  13°8347 
 0725  14°9522 
 2114  15°3967 
 6°0825  16°5078
 8971  17°3169 
 3165  18°7133 
 7592  19°1601 
 10°0398  20°0415 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 21 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 21 de mayo. A la cabeza salió el número 6813 - La Yeta.

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 1°6813 11°0017 
 8081   12°0722
 3°9284  13°9068 
 6813  14°8330 
 8662  15°0630 
 6°4219  16°4144
 3640  17°2568 
 4696  18°6285 
 6979  19°6129 
 10°1187  20°3974 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha sugiere foco y orden mental: un llamado a organizar ideas y decidir con claridad.

Si aparece como pelota, alude a metas y juego; si rueda sin control, advierte dispersión o falta de dirección.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta suele simbolizar miedos a la mala suerte y la sensación de estar bloqueado por energías negativas.

También puede invitar a revisar creencias pesimistas y a tomar acciones de protección o cambio para cortar ciclos de infortunio.