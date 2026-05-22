La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 21 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 6680 (La Bocha) y las letras son: I O J K.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 21 de mayo

1° 6680 11° 2108 2° 8501 12° 3347 3° 2517 13° 8347 4° 0725 14° 9522 5° 2114 15° 3967 6° 0825 16° 5078 7° 8971 17° 3169 8° 3165 18° 7133 9° 7592 19° 1601 10° 0398 20° 0415

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 21 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 21 de mayo. A la cabeza salió el número 6813 - La Yeta.

1° 6813 11° 0017 2° 8081 12° 0722 3° 9284 13° 9068 4° 6813 14° 8330 5° 8662 15° 0630 6° 4219 16° 4144 7° 3640 17° 2568 8° 4696 18° 6285 9° 6979 19° 6129 10° 1187 20° 3974

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha sugiere foco y orden mental: un llamado a organizar ideas y decidir con claridad.

Si aparece como pelota, alude a metas y juego; si rueda sin control, advierte dispersión o falta de dirección.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta suele simbolizar miedos a la mala suerte y la sensación de estar bloqueado por energías negativas.

También puede invitar a revisar creencias pesimistas y a tomar acciones de protección o cambio para cortar ciclos de infortunio.