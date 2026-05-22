Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 22 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 7374 (Gente Negra) y las letras son: A K L W.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 22 de mayo

1° 7374 11° 6258 2° 1189 12° 1925 3° 7556 13° 7665 4° 8225 14° 9328 5° 8386 15° 6633 6° 1768 16° 2825 7° 3606 17° 4475 8° 9652 18° 8031 9° 7451 19° 4093 10° 1400 20° 2297

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 22 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 22 de mayo. A la cabeza salió el número 9545 - El Vino.

1° 9545 11° 9859 2° 1251 12° 2124 3° 5586 13° 7566 4° 0185 14° 4001 5° 5288 15° 2591 6° 2216 16° 2488 7° 6148 17° 8302 8° 8284 18° 1751 9° 5151 19° 4511 10° 6863 20° 3197

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con Gente Negra puede simbolizar diversidad, fortaleza interior, misterio o la exploración de lo desconocido. Su sentido depende del contexto y de cómo te sentiste en el sueño; no describe a las personas negras en la vida real.

En un tono positivo, puede hablar de protección, nuevas perspectivas y apertura a la diferencia. Si aparece tensión, puede señalar miedos propios, sesgos que necesitas revisar o cambios que te generan incertidumbre.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con El Vino suele simbolizar celebración, placer y abundancia; señala disfrute de los sentidos y vínculos sociales prósperos.

También puede advertir sobre excesos o evasión; refleja dependencia emocional, impulsividad o la necesidad de mayor moderación.