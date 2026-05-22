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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 22 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 7374 (Gente Negra) y las letras son: A K L W.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 22 de mayo

 1°7374 11°6258 
 1189  12°1925
 3°7556  13°7665 
 8225  14°9328 
 8386  15°6633 
 6°1768  16°2825
 3606  17°4475 
 9652  18°8031 
 7451  19°4093 
 10°1400  20°2297 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 22 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 22 de mayo. A la cabeza salió el número 9545 - El Vino.

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 1°9545 11°9859 
 1251   12°2124
 3°5586  13°7566 
 0185  14°4001 
 5288  15°2591 
 6°2216  16°2488
 6148  17°8302 
 8284  18°1751 
 5151  19°4511 
 10°6863  20°3197 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con Gente Negra puede simbolizar diversidad, fortaleza interior, misterio o la exploración de lo desconocido. Su sentido depende del contexto y de cómo te sentiste en el sueño; no describe a las personas negras en la vida real.

En un tono positivo, puede hablar de protección, nuevas perspectivas y apertura a la diferencia. Si aparece tensión, puede señalar miedos propios, sesgos que necesitas revisar o cambios que te generan incertidumbre.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con El Vino suele simbolizar celebración, placer y abundancia; señala disfrute de los sentidos y vínculos sociales prósperos.

También puede advertir sobre excesos o evasión; refleja dependencia emocional, impulsividad o la necesidad de mayor moderación.