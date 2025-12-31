Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 31 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 1645 (El Vino) y las letras son: U H M Y.

1° 1645 11° 9667 2° 7130 12° 6881 3° 7756 13° 9952 4° 8006 14° 0819 5° 8326 15° 1079 6° 5177 16° 0923 7° 3651 17° 2635 8° 5700 18° 1686 9° 0398 19° 2787 10° 1741 20° 9837

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 31 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 31 de diciembre. A la cabeza salió el número 6529 - San Pedro.

1° 6529 11° 4011 2° 8453 12° 1696 3° 6383 13° 3191 4° 8844 14° 4542 5° 7944 15° 7021 6° 7806 16° 5514 7° 3268 17° 6155 8° 6650 18° 5366 9° 3414 19° 6948 10° 3768 20° 8897

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida.

Por otro lado, el vino también puede representar la indulgencia y el exceso. Si en el sueño se observa un consumo desmedido, puede ser una advertencia sobre la necesidad de moderación y el cuidado de las relaciones personales.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección en momentos de incertidumbre. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes y la búsqueda de un camino claro en la vida.

Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que soñar con él puede representar la conexión con lo espiritual y la reflexión sobre la vida después de la muerte. Este tipo de sueño puede invitar a la introspección y a la evaluación de nuestras acciones y creencias.