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Miles de jugadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería entrega premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 23 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 4620 (La Fiesta) y las letras son: H H K W.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 23 de junio

 1°4620 11°1557 
 6542  12°2245
 3°7028  13°4655 
 5383  14°5368 
 1409  15°8404 
 6°3882  16°3672
 0699  17°1240 
 3436  18°8298 
 8194  19°8923 
 10°0388  20°8620 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 23 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 23 de junio. A la cabeza salió el número 6932 - Dinero.

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 1°6932 11°6833 
 3790   12°2685
 3°8687  13°0028 
 9382  14°8996 
 2432  15°4266 
 6°4576  16°9387
 6224  17°0263 
 8999  18°1383 
 2896  19°9975 
 10°7729  20°0550 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta suele reflejar alegría, sociabilidad y deseo de celebrar logros; también señala necesidad de conexión y de liberar tensiones.

Si la fiesta es caótica o te sientes fuera de lugar, puede avisar de excesos, distracciones o miedo al juicio ajeno; detalles como música e invitados afinan la interpretación.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero suele reflejar deseos de seguridad, éxito o reconocimiento. Puede indicar confianza en tus capacidades y oportunidades de crecimiento.

También puede señalar preocupaciones por pérdidas, deudas o ambición desmedida. El contexto del sueño y tus emociones determinan el verdadero significado.