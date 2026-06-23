Miles de jugadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería entrega premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 23 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 4620 (La Fiesta) y las letras son: H H K W.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 23 de junio

1° 4620 11° 1557 2° 6542 12° 2245 3° 7028 13° 4655 4° 5383 14° 5368 5° 1409 15° 8404 6° 3882 16° 3672 7° 0699 17° 1240 8° 3436 18° 8298 9° 8194 19° 8923 10° 0388 20° 8620

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 23 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 23 de junio. A la cabeza salió el número 6932 - Dinero.

1° 6932 11° 6833 2° 3790 12° 2685 3° 8687 13° 0028 4° 9382 14° 8996 5° 2432 15° 4266 6° 4576 16° 9387 7° 6224 17° 0263 8° 8999 18° 1383 9° 2896 19° 9975 10° 7729 20° 0550

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta suele reflejar alegría, sociabilidad y deseo de celebrar logros; también señala necesidad de conexión y de liberar tensiones.

Si la fiesta es caótica o te sientes fuera de lugar, puede avisar de excesos, distracciones o miedo al juicio ajeno; detalles como música e invitados afinan la interpretación.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero suele reflejar deseos de seguridad, éxito o reconocimiento. Puede indicar confianza en tus capacidades y oportunidades de crecimiento.

También puede señalar preocupaciones por pérdidas, deudas o ambición desmedida. El contexto del sueño y tus emociones determinan el verdadero significado.