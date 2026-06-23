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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 22 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 0991 (Excusado) y las letras son: I C D T.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 22 de junio

 1°0991 11°3633 
 5174  12°7617
 3°6687  13°6203 
 4116  14°9512 
 0857  15°3915 
 6°8813  16°0896
 6552  17°0740 
 0377  18°4436 
 0958  19°9709 
 10°0618  20°0989 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 22 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 22 de junio. A la cabeza salió el número 6594 - Cementerio.

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 1°6594 11°5934 
 7191   12°7528
 3°0613  13°2966 
 2829  14°3453 
 7804  15°2577 
 6°6234  16°5650
 8135  17°7342 
 6311  18°5491 
 3920  19°9789 
 10°2080  20°3146 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un Excusado suele simbolizar la necesidad de liberar emociones, culpas o tensiones acumuladas. Indica deseos de limpieza interior y de dejar atrás lo que ya no sirve.

También puede reflejar privacidad, límites y vergüenza al expresar lo íntimo. Si el Excusado está sucio o tapado, sugiere bloqueos emocionales o dificultades para soltar.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio suele simbolizar cierre y transición: dejar atrás etapas, procesar duelos o aceptar cambios inevitables.

También puede invitar a honrar recuerdos y resolver asuntos pendientes; su sentido exacto depende de las emociones y detalles del sueño.