El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 22 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 0991 (Excusado) y las letras son: I C D T.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 22 de junio

1° 0991 11° 3633 2° 5174 12° 7617 3° 6687 13° 6203 4° 4116 14° 9512 5° 0857 15° 3915 6° 8813 16° 0896 7° 6552 17° 0740 8° 0377 18° 4436 9° 0958 19° 9709 10° 0618 20° 0989

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 22 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 22 de junio. A la cabeza salió el número 6594 - Cementerio.

1° 6594 11° 5934 2° 7191 12° 7528 3° 0613 13° 2966 4° 2829 14° 3453 5° 7804 15° 2577 6° 6234 16° 5650 7° 8135 17° 7342 8° 6311 18° 5491 9° 3920 19° 9789 10° 2080 20° 3146

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un Excusado suele simbolizar la necesidad de liberar emociones, culpas o tensiones acumuladas. Indica deseos de limpieza interior y de dejar atrás lo que ya no sirve.

También puede reflejar privacidad, límites y vergüenza al expresar lo íntimo. Si el Excusado está sucio o tapado, sugiere bloqueos emocionales o dificultades para soltar.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio suele simbolizar cierre y transición: dejar atrás etapas, procesar duelos o aceptar cambios inevitables.

También puede invitar a honrar recuerdos y resolver asuntos pendientes; su sentido exacto depende de las emociones y detalles del sueño.