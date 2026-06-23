La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 23 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8592 (El Médico) y las letras son: B N R V.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 23 de junio

1° 8592 11° 8234 2° 9080 12° 3396 3° 9519 13° 0522 4° 5859 14° 6782 5° 1875 15° 2109 6° 2566 16° 9452 7° 5502 17° 6167 8° 9604 18° 0688 9° 9095 19° 6809 10° 8200 20° 2244

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 23 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 23 de junio. A la cabeza salió el número 7115 - Niña Bonita.

1° 7115 11° 6533 2° 1474 12° 1115 3° 7860 13° 3864 4° 7216 14° 8753 5° 5863 15° 5792 6° 0621 16° 2765 7° 8571 17° 0962 8° 8728 18° 2552 9° 3647 19° 0301 10° 1457 20° 1574

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico suele simbolizar búsqueda de ayuda, sanación y guía para resolver preocupaciones de salud física o emocional.

Si el médico es amable y te atiende, sugiere alivio y soluciones; si es distante o inquietante, refleja miedos, evasión de chequeos o sensación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con una niña bonita suele simbolizar inocencia, alegría y nuevos comienzos; puede anunciar etapas frescas o proyectos que inspiran ternura y esperanza.

También refleja tu propia belleza interior y necesidad de cuidado; invita a proteger tu parte vulnerable y a mirar el futuro con optimismo.