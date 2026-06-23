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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 23 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8592 (El Médico) y las letras son: B N R V.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 23 de junio

 1°8592 11°8234 
 9080  12°3396
 3°9519  13°0522 
 5859  14°6782 
 1875  15°2109 
 6°2566  16°9452
 5502  17°6167 
 9604  18°0688 
 9095  19°6809 
 10°8200  20°2244 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 23 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 23 de junio. A la cabeza salió el número 7115 - Niña Bonita.

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 1°7115 11°6533 
 1474   12°1115
 3°7860  13°3864 
 7216  14°8753 
 5863  15°5792 
 6°0621  16°2765
 8571  17°0962 
 8728  18°2552 
 3647  19°0301 
 10°1457  20°1574 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico suele simbolizar búsqueda de ayuda, sanación y guía para resolver preocupaciones de salud física o emocional.

Si el médico es amable y te atiende, sugiere alivio y soluciones; si es distante o inquietante, refleja miedos, evasión de chequeos o sensación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con una niña bonita suele simbolizar inocencia, alegría y nuevos comienzos; puede anunciar etapas frescas o proyectos que inspiran ternura y esperanza.

También refleja tu propia belleza interior y necesidad de cuidado; invita a proteger tu parte vulnerable y a mirar el futuro con optimismo.