Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 20 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 4860 (La Virgen) y las letras son: C J M S. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 20 de abril. A la cabeza salió el número 2574 - Gente Negra. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con La Virgen puede simbolizar protección y guía espiritual. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de consuelo y apoyo en momentos difíciles, sugiriendo que el soñador está buscando una conexión más profunda con lo divino. Además, el sueño puede representar pureza y esperanza. La Virgen es un símbolo de amor incondicional y soñar con ella puede indicar que el soñador está en un proceso de sanación emocional o que anhela una vida más plena y significativa. Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos profundos de uno mismo, como la sabiduría, la intuición y la espiritualidad. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de identidad y la aceptación de la diversidad en la vida. Además, la presencia de personas negras en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar y superar prejuicios o miedos. Puede ser un llamado a la empatía y a la comprensión hacia diferentes culturas y experiencias.