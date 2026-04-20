Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 18 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 2119 (Pescado) y las letras son: A J Q Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 18 de abril. A la cabeza salió el número 9539 - Lluvia. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo se asocia con la llegada de buenas noticias o la realización de deseos, reflejando un estado emocional positivo y la satisfacción personal. Además, el pescado en los sueños puede representar la intuición y el subconsciente. Puede ser una señal de que el soñador debe prestar atención a sus instintos y emociones, sugiriendo que hay aspectos ocultos de su vida que necesitan ser explorados o comprendidos. Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de tensiones y la llegada de nuevos comienzos, sugiriendo que el soñador está listo para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro. Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar que el soñador está procesando emociones profundas o enfrentando situaciones difíciles en su vida diaria.