En un contexto donde las máquinas adquieren velocidades cada vez más elevadas, el Glacier Express se presenta como un innovador en el ámbito del transporte ferroviario. Este tren, reconocido como el Expreso más lento del mundo, recorre 300 kilómetros de montañas y valles a una altitud de 2000 metros, cautivando a cualquier viajero. El tren turístico fue creado en 1930 y se convirtió en el transporte panorámico por excelencia en Suiza. Su función es unir dos localidades de la cordillera, la soleada St. Moritz y la fotogénica Zermatt. El recorrido de ocho horas a través de los Alpes Suizos consta de 291 kilómetros a más de 2000 metros de altura y se pasa por 91 túneles y 291 puentes. Su principal objetivo es que los visitantes puedan contemplar desde las cómodas butacas todos los paisajes. El viaje inicia en St. Moritz, un resort alpino que combina hoteles de lujo y tiendas con entorno montañoso. El lago funciona de espejo para los picos de más de 2.400 metros de altura que lo rodean. Al transitar el tramo entre Disentis y Andermatt, el Glacier Express cruza uno de los puntos más espectaculares de los Alpes, el viaducto de Landwasse. Se trata de un puente de seis arcos de 65 metros de altura que permite ver todo el paisaje. El tren realizó su primer viaje el 25 de junio de 1930 a las 07:30, alcanzando su destino 11 horas más tarde. Desde entonces, se lleva a cabo el recorrido original, administrado por Ferrocarriles Réticos, una entidad independiente de los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB). Se calcula que transporta aproximadamente 250.000 pasajeros anualmente. Los vagones del tren están diseñados para brindar la máxima comodidad a los viajeros. Los ventanales gigantes garantizan que las vistas sean espectaculares. Las butacas son cómodas y la conexión a internet está garantizada a lo largo del viaje. Más allá de la primera y segunda clase, la Excellence Class ofrece una experiencia diferente durante todo el trayecto. A bordo todo es champagne y entradas que son la previa de una experiencia gastronómica de cinco pasos. Su bar cuenta con las bebidas más cotizadas del mundo, mientras que todos los asientos se ubican en la ventana. Estos son los lugares más emblemáticos del trayecto ferroviario: