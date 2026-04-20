La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 18 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 7840 (El Cura) y las letras son: F J J M. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 18 de abril. A la cabeza salió el número 7683 - Mal Tiempo. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con El Cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de reconciliación con uno mismo. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la moralidad. Además, El Cura en los sueños puede representar la figura de autoridad en cuestiones éticas y morales, sugiriendo que el soñador está enfrentando dilemas que requieren reflexión y sabiduría. Este tipo de sueño invita a la introspección y a la conexión con valores personales. Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos internos o situaciones difíciles en la vida del soñador. Este tipo de sueños a menudo refleja emociones como la ansiedad, la tristeza o la incertidumbre, sugiriendo que el soñador está enfrentando desafíos que le generan incomodidad. Además, el mal tiempo en los sueños puede representar cambios inminentes o la necesidad de adaptarse a nuevas circunstancias. Puede ser una señal de que es momento de prepararse para enfrentar adversidades y encontrar la manera de superar los obstáculos que se presenten.