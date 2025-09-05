Edición: Argentina
Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en La Previa: las cifras ganadoras del viernes 5 de septiembre

Revisá los resultados actualizados de la Quiniela Nacional y Provincia del último sorteo de este viernes.

Fuente:pixabay
En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 5 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 5420 (La Fiesta) y las letras son: U F J M.

 1°5420 11°2480 
 8056  12°6560
 3°3395  13°7039 
 1490  14°0288 
 9059  15°3936 
 6°2795  16°2517
 6084  17°2856 
 3197  18°0966 
 5611  19°0994 
 10°3781  20°3229 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 5 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 5 de septiembre. A la cabeza salió el número 8846 - Tomates.

 1°8846 11°1054 
 0096   12°2151
 3°8154  13°3278 
 0141  14°2120 
 8592  15°6721 
 6°9554  16°2917
 8675  17°0981 
 4721  18°0399 
 5317  19°3277 
 10°2579  20°6955 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta puede simbolizar la celebración de logros y momentos felices en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de disfrutar y compartir con amigos y seres queridos, así como la necesidad de liberarse del estrés diario.

Además, La Fiesta en los sueños puede representar la búsqueda de nuevas experiencias y la apertura a la diversión. Puede ser un indicativo de que el soñador está en un momento de su vida donde busca conectar con su lado más alegre y despreocupado.


¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la prosperidad y el crecimiento personal, sugiriendo que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados.

Por otro lado, los tomates también pueden representar emociones y relaciones. Si en el sueño los tomates están frescos y vibrantes, puede indicar una conexión positiva con los demás, mientras que tomates marchitos pueden señalar conflictos o problemas en las relaciones interpersonales.

