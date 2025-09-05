Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en La Previa: las cifras ganadoras del viernes 5 de septiembre
Revisá los resultados actualizados de la Quiniela Nacional y Provincia del último sorteo de este viernes.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 5 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 5420 (La Fiesta) y las letras son: U F J M.
|1°
|5420
|11°
|2480
|2°
|8056
|12°
|6560
|3°
|3395
|13°
|7039
|4°
|1490
|14°
|0288
|5°
|9059
|15°
|3936
|6°
|2795
|16°
|2517
|7°
|6084
|17°
|2856
|8°
|3197
|18°
|0966
|9°
|5611
|19°
|0994
|10°
|3781
|20°
|3229
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 5 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 5 de septiembre. A la cabeza salió el número 8846 - Tomates.
|1°
|8846
|11°
|1054
|2°
|0096
|12°
|2151
|3°
|8154
|13°
|3278
|4°
|0141
|14°
|2120
|5°
|8592
|15°
|6721
|6°
|9554
|16°
|2917
|7°
|8675
|17°
|0981
|8°
|4721
|18°
|0399
|9°
|5317
|19°
|3277
|10°
|2579
|20°
|6955
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con la fiesta?
Soñar con La Fiesta puede simbolizar la celebración de logros y momentos felices en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de disfrutar y compartir con amigos y seres queridos, así como la necesidad de liberarse del estrés diario.
Además, La Fiesta en los sueños puede representar la búsqueda de nuevas experiencias y la apertura a la diversión. Puede ser un indicativo de que el soñador está en un momento de su vida donde busca conectar con su lado más alegre y despreocupado.
¿Qué significa soñar con tomates?
Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la prosperidad y el crecimiento personal, sugiriendo que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados.
Por otro lado, los tomates también pueden representar emociones y relaciones. Si en el sueño los tomates están frescos y vibrantes, puede indicar una conexión positiva con los demás, mientras que tomates marchitos pueden señalar conflictos o problemas en las relaciones interpersonales.
