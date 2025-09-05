Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en La Previa: las cifras ganadoras del viernes 5 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 5 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 5420 (La Fiesta) y las letras son: U F J M.

1° 5420 11° 2480 2° 8056 12° 6560 3° 3395 13° 7039 4° 1490 14° 0288 5° 9059 15° 3936 6° 2795 16° 2517 7° 6084 17° 2856 8° 3197 18° 0966 9° 5611 19° 0994 10° 3781 20° 3229

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 5 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 5 de septiembre. A la cabeza salió el número 8846 - Tomates.

1° 8846 11° 1054 2° 0096 12° 2151 3° 8154 13° 3278 4° 0141 14° 2120 5° 8592 15° 6721 6° 9554 16° 2917 7° 8675 17° 0981 8° 4721 18° 0399 9° 5317 19° 3277 10° 2579 20° 6955

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta puede simbolizar la celebración de logros y momentos felices en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de disfrutar y compartir con amigos y seres queridos, así como la necesidad de liberarse del estrés diario.

Además, La Fiesta en los sueños puede representar la búsqueda de nuevas experiencias y la apertura a la diversión. Puede ser un indicativo de que el soñador está en un momento de su vida donde busca conectar con su lado más alegre y despreocupado.

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la prosperidad y el crecimiento personal, sugiriendo que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados.



Por otro lado, los tomates también pueden representar emociones y relaciones. Si en el sueño los tomates están frescos y vibrantes, puede indicar una conexión positiva con los demás, mientras que tomates marchitos pueden señalar conflictos o problemas en las relaciones interpersonales.