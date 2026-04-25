Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 25 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 9628 (El Cerro) y las letras son: A G L T. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 25 de abril. A la cabeza salió el número 7715 - Niña Bonita. Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los jugadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. Soñar con El Cerro suele representar metas elevadas y el esfuerzo necesario para alcanzarlas. Indica deseo de superación y evaluación del propio camino. Si asciendes, señala progreso; si te cansas o no avanzas, advierte obstáculos o miedos. Verlo desde la cima sugiere perspectiva y claridad en decisiones. Soñar con una Niña Bonita suele representar inocencia, pureza y nuevas oportunidades. Puede señalar un renacer emocional o el deseo de proteger algo valioso. Según el contexto, también refleja alegría, ternura y armonía en tus relaciones. Si la niña sonríe, augura buenas noticias y crecimiento personal.