Información General
Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en La Previa: las cifras ganadoras del miércoles 3 de septiembre

Ya están los resultados del sorteo más reciente de la Quiniela Nacional y Provincia.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 3 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 8072 (Sorpresa) y las letras son: A E U W.

 1°8072 11°8397 
 0565  12°4101
 3°1298  13°4716 
 9430  14°0160 
 3231  15°7022 
 6°5127  16°7093
 8582  17°7309 
 9823  18°5199 
 1525  19°0404 
 10°1910  20°7796 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 3 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 3 de septiembre. A la cabeza salió el número 0633 - Cristo.

 1°0633 11°3313 
 3204   12°9035
 3°8277  13°9106 
 4483  14°4065 
 7648  15°1600 
 6°0481  16°3881
 5771  17°4879 
 8233  18°9623 
 4009  19°4162 
 10°6789  20°3582 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Estas sorpresas pueden ser positivas o negativas, reflejando cambios o revelaciones que alteran la rutina diaria.

Además, este tipo de sueño puede indicar la necesidad de estar abierto a nuevas experiencias y oportunidades. La sorpresa en los sueños invita a la reflexión sobre cómo se manejan las situaciones imprevistas y la capacidad de adaptarse a lo desconocido.


¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.

Además, soñar con Cristo puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria, así como un llamado a vivir de acuerdo con valores más elevados.

