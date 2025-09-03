Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en La Previa: las cifras ganadoras del miércoles 3 de septiembre
Ya están los resultados del sorteo más reciente de la Quiniela Nacional y Provincia.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 3 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 8072 (Sorpresa) y las letras son: A E U W.
|1°
|8072
|11°
|8397
|2°
|0565
|12°
|4101
|3°
|1298
|13°
|4716
|4°
|9430
|14°
|0160
|5°
|3231
|15°
|7022
|6°
|5127
|16°
|7093
|7°
|8582
|17°
|7309
|8°
|9823
|18°
|5199
|9°
|1525
|19°
|0404
|10°
|1910
|20°
|7796
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 3 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 3 de septiembre. A la cabeza salió el número 0633 - Cristo.
|1°
|0633
|11°
|3313
|2°
|3204
|12°
|9035
|3°
|8277
|13°
|9106
|4°
|4483
|14°
|4065
|5°
|7648
|15°
|1600
|6°
|0481
|16°
|3881
|7°
|5771
|17°
|4879
|8°
|8233
|18°
|9623
|9°
|4009
|19°
|4162
|10°
|6789
|20°
|3582
¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?
Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.
También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.
¿Qué significa soñar con sorpresa?
Soñar con sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Estas sorpresas pueden ser positivas o negativas, reflejando cambios o revelaciones que alteran la rutina diaria.
Además, este tipo de sueño puede indicar la necesidad de estar abierto a nuevas experiencias y oportunidades. La sorpresa en los sueños invita a la reflexión sobre cómo se manejan las situaciones imprevistas y la capacidad de adaptarse a lo desconocido.
¿Qué significa soñar con cristo?
Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.
Además, soñar con Cristo puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria, así como un llamado a vivir de acuerdo con valores más elevados.
