Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 6 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 0077 (Pierna Mujer) y las letras son: A O O Y.

1° 0077 11° 2401 2° 8411 12° 7441 3° 9665 13° 0006 4° 8810 14° 0834 5° 4751 15° 4685 6° 5893 16° 4816 7° 0969 17° 0892 8° 1276 18° 9405 9° 8446 19° 6215 10° 7698 20° 6429

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 6 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 6 de enero. A la cabeza salió el número 2565 - El Cazador.

1° 2565 11° 4120 2° 8350 12° 7161 3° 5372 13° 1583 4° 1852 14° 2873 5° 9647 15° 6436 6° 6929 16° 7450 7° 5031 17° 1468 8° 7486 18° 9756 9° 0050 19° 2097 10° 1784 20° 9949

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la fuerza y la independencia. Este sueño a menudo refleja la capacidad de la soñadora para avanzar en su vida y enfrentar desafíos con determinación.

Además, puede representar aspectos de la feminidad y la sensualidad. La pierna en el sueño puede indicar deseos ocultos o la necesidad de explorar la propia identidad y confianza en uno mismo.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la determinación para alcanzarlos. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir tus metas con valentía y enfoque, dejando atrás distracciones y obstáculos.

Además, El Cazador en los sueños puede representar la lucha interna entre instintos y racionalidad. Puede indicar que estás en un proceso de autodescubrimiento, donde debes enfrentar tus miedos y deseos más profundos para encontrar tu verdadero camino.