Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 14 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 5866 (Lombriz) y las letras son: A A J T. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 14 de abril. A la cabeza salió el número 6096 - Marido. Los individuos que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento. Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años. Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas a menudo representan aspectos ocultos de nuestra vida que necesitan ser abordados, como miedos o preocupaciones que nos afectan en el día a día. Además, las lombrices en los sueños pueden indicar una transformación personal. Pueden sugerir que es momento de dejar atrás viejas costumbres o relaciones tóxicas para dar paso a un nuevo crecimiento y desarrollo en nuestra vida. Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor, así como la necesidad de apoyo en las relaciones personales. Por otro lado, soñar con un marido también puede representar aspectos de la propia identidad y el papel que se juega en una relación. Puede ser una invitación a reflexionar sobre la dinámica de pareja y cómo se siente el soñador respecto a su vida amorosa.