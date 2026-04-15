Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 14 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 4261 (Escopeta) y las letras son: F G H W. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 14 de abril. A la cabeza salió el número 9828 - El Cerro. Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostantes. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de estar preparado para enfrentar situaciones difíciles. Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser un indicativo de que el soñador está lidiando con conflictos internos o externos que requieren atención y resolución. Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales. Además, El Cerro puede representar un viaje emocional o espiritual. Puede indicar que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal, enfrentando desafíos que lo llevarán a una mayor comprensión de sí mismo.